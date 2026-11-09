Служба відновлення Львівщини скасувала закупівлю Toyota Land Cruiser за 4,26 млн грн

0:00 / 0:00

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області відмовилася від придбання преміального позашляховика Toyota Land Cruiser GR Sport після суспільного розголосу.

Про це повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Іван Федоров.

За його словами, договір на закупівлю автомобіля за 4,26 млн грн розірвуть. Позашляховик повернуть дилеру, а кошти мають повернути на рахунок.

Крім того, у Державному агентстві відновлення запровадили мораторій на придбання преміальних автомобілів. Також ухвалили відповідні кадрові рішення.

Федоров наголосив, що бюджетні кошти мають спрямовуватися на потреби людей, захист інфраструктури та відновлення країни.

Джерело: Іван Федоров

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області придбала новий позашляховик Toyota Land Cruiser GR Sport 2026 року випуску за 4,26 млн грн. Переможцем тендеру стало ТОВ «Сервісний центр «Діамант», яке є офіційним дилером Toyota.

Нагадаємо, Торчинська селищна рада Волинської області замовила продовження будівництва спортивного комплексу вартістю 116,88 млн грн. Роботи доручили ТОВ «Волиньекобуд», однак аналіз кошторису виявив можливе суттєве завищення вартості окремих будівельних матеріалів порівняно з ринковими цінами.

Київ замовивпотужні дизельні електростанції, які мають забезпечити роботу водоканалу в разі відключень електроенергії.

Читай нас у