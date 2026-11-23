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20 листопада Кінологічна спілка України відзначила службових собак Національної поліції та їхніх кінологів за порятунок людей, розмінування територій, пошук наркотиків і вибухонебезпечних предметів, а також виконання спеціальних завдань. Нагороди вручили переможцям у шести номінаціях.

Цьогоріч нагородження відбулося вп'яте. Премію започаткували у 2022 році, щоб відзначати кінологів і чотирилапих помічників, які працюють у секторі безпеки та оборони. Церемонію розпочали хвилиною мовчання на знак пам'яті про загиблих українських захисників.

Собаки, які розміновують території та рятують людей

У номінації «Мінно-розшуковий собака» відзначили кінолога поліції Львівщини Андрія Симчука та його напарницю Енджі. Вони брали участь у розмінуванні деокупованих територій Херсонської області, де виявляли протитанкові та протипіхотні міни, гранатометні боєприпаси й інші вибухонебезпечні предмети.

Нагороду «За врятоване життя» отримали кінолог поліції Хмельниччини Володимир Білецький та службовий собака Граф. Завдяки їхній роботі від початку року вдалося розшукати 17 людей, серед яких дев'ятеро дітей.

Чотирилапі помічники для психологічної підтримки

У номінації «Собака емоційної підтримки» нагородили кінологиню поліції Київщини Катерину Беляєву та її шістьох чотирилапих напарників – Ванду, Бентлі, Полю, Ареса, Асю та Кнопу.

Поліцейська розробила програму залучення собак до фізичної, психологічної та соціальної реабілітації. Її команда допомагає військовим, звільненим із полону українцям, дітям з особливими освітніми потребами та постраждалим від насильства.

За даними Нацполіції, Катерина разом із собаками здійснила понад дві тисячі візитів до шпиталів. Лише протягом 2026 року відбулося 168 таких відвідувань, до яких долучилися 1856 людей, зокрема 189 дітей.

Собаки, які знаходять наркотики та зброю

За пошук наркотичних засобів нагородили кінолога поліції Житомирщини Андрія Северенчука та німецьку вівчарку Tania. Протягом року вони взяли участь у 47 заходах із протидії незаконному обігу наркотиків та допомогли виявити понад два кілограми заборонених речовин.

Зокрема, під час одного з обшуків Tania виявила схованку, у якій правоохоронці знайшли близько 300 грамів альфа-PVP.

У номінації «Пошук вибухових речовин, зброї та боєприпасів» відзначили кінолога поліції Дніпропетровщини Віктора Кононенка та бельгійську вівчарку Марса.

Вони працюють, зокрема, на блокпостах Павлограда. Від початку року Марс допоміг виявити 59 одиниць зброї, понад 12 тисяч набоїв, 55 гранат, 63 вибухові пристрої та 21 протитанкову міну.

Служба у спецпідрозділі «КОРД»

У номінації «Собака спеціального призначення» нагородили бійця спецпідрозділу «КОРД» із позивним Рекс та його напарника Макса.

Протягом року кінологічна пара здійснила близько 12 виїздів для виконання спеціальних завдань. За інформацією поліції, Макс допомагав правоохоронцям у ситуаціях, які потребували витривалості, дисципліни та оперативності.

У Нацполіції наголосили, що службові собаки щодня допомагають правоохоронцям рятувати людей, знаходити вибухонебезпечні предмети, протидіяти злочинності та підтримувати тих, хто постраждав від війни.

Про це повідомляється із посиланням на Національну поліцію України.

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