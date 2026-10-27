Смерть мобілізованого педіатра на Харківщині: у Сухопутних військах почали перевірку

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16 жовтня в одній із лікарень Дніпра помер Ігор Ревека — лікар-педіатр із Харківщини, якого мобілізували 25 вересня. Чоловіка призначили на посаду стрільця-помічника гранатометника.

У 1-му окремому штурмовому полку повідомили, що причиною смерті медика стало онкологічне захворювання. Після смерті мобілізованого Сухопутні війська розпочали перевірку обставин події.

Як пише hromadske, Ігоря Ревеку мобілізували 25 вересня. Із 27 вересня до 2 жовтня він перебував у пункті постійної дислокації військової частини. 3 жовтня чоловік розпочав базову загальновійськову підготовку на полігоні, а вже 5 жовтня він поскаржився на погіршення самопочуття, після чого його госпіталізували.

У 1-му окремому штурмовому полку повідомили, що 16 жовтня Ревека помер у лікарні Дніпра. Причиною смерті назвали злоякісне новоутворення сигмоподібної кишки. У військовій частині наголосили, що смерть чоловіка не пов’язана з проходженням військової служби.

Ревеку зарахували на посаду стрільця-помічника гранатометника. За словами представників частини, під час базової загальновійськової підготовки військовослужбовців призначають на посади стрільців, гранатометників та їхніх помічників. Після завершення підготовки відбувається розподіл з урахуванням навичок військових і їхніх цивільних спеціальностей. За даними полку, чоловіка попередньо планували направити до медичної роти.

У Сухопутних військах ЗСУ повідомили, що ініціювали перевірку всіх обставин мобілізації чоловіка, зокрема проходження військово-лікарської комісії, перебування у військовій частині, підготовки та обставин смерті.

За інформацією міської ради Златополя, звідки родом чоловік, Ігор Ревека мав медичну освіту та працював у Харкові лікарем швидкої допомоги й педіатром. 26 жовтня з ним попрощалися у Златополі.

Сухопутні війська у понеділок, 26 жовтня, повідомили, що розпочали перевірку обставин його мобілізації та смерті.

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