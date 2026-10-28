Смертельна ДТП у Фастові: загинуло двоє людей, серед постраждалих — діти

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У Фастові Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та мотоцикла. Унаслідок зіткнення загинули двоє людей, ще троє дістали травми, серед них — двоє дітей.

На місці аварії рятувальники деблокували тіла двох загиблих.

Повідомлення про ДТП на вулиці Фастівецькій надійшло до Служби порятунку 28 жовтня о 15:48.

Удар був такої сили, що мотоцикл буквально влетів у салон легкового автомобіля. На місці події рятувальники за допомогою спеціального інструменту деблокували тіла двох загиблих.

Трьох постраждалих, зокрема двох дітей, медики екстреної допомоги терміново госпіталізували до лікарні.

На місці працювали рятувальники ДСНС та правоохоронці, які встановлюють усі обставини та причини трагедії.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Київській області.

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