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Уночі та вранці 27 листопада в низці областей України випав сніг, місцями утворивши значний сніговий покрив.

Через ускладнення погодних умов комунальні служби вивели на дороги спецтехніку для прибирання та обробки покриття, а в окремих містах виникли масштабні затори.

Чернівецька область

У Чернівцях перший сніг цього сезону випав уночі. За інформацією міської ради, спецтехніка МіськШЕПу здійснила вісім виїздів і подолала 195 кілометрів маршрутів.

«Спецтехніка МіськШЕПу здійснила 8 виїздів та пройшла 195 кілометрів маршрутів. Як завжди у цілодобовому режимі», — повідомили громадянам.

Станом на 8:00 для обробки доріг використали 23 тонни солі та 13,5 кубометра суміші.

«У повній готовності 9 одиниць снігоочисної техніки. Вулиці продовжують чистити й посипати, щоб рух містом залишався комфортним», — розповіли у міській раді.

Також комунальники КП «Містосервіс» і Тресту зеленого господарства прибирають пішохідні зони, площі та сквери.

Львівська область

Сніг випав і в окремих районах Тернопільської області, вкривши дороги, будівлі та рослини. У Львові комунальні служби розпочали прибирання ще вночі.

«Цієї ночі у Львові випала значна кількість опадів. Комунальні служби від ночі прибирають вулиці та тротуари міста», — повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За словами першого заступника міського голови Андрія Москаленка, до робіт залучили 78 одиниць спецтехніки та 1282 двірників.

У міськраді закликали жителів бути уважними на дорогах і тротуарах та заздалегідь планувати більше часу на поїздки.

«Мешканців просять бути обережними на дорогах і тротуарах та планувати більше часу на дорогу. Якщо помітили неприбрану ділянку, повідомляйте на Гарячу лінію міста за номером 15-80», — додали у ЛМР.

Водночас депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич повідомив про значні затори в місті.

«Через снігопад та складні дорожні умови утворилися великі затори на багатьох напрямках», — уточнив посадовець.

Зокрема, станом на 09:20 на вулиці Юрія Мушака утворилася справжня ковзанка.

Хмельницький та Івано-Франківськ

Снігопад ускладнив рух і в Хмельницькому. Місцеві Telegram-канали оприлюднили кадри засніжених вулиць та повідомили про затори.

«Місто в заторах», — поділилися у каналі «Реальний Хмельницький».

Зимова погода прийшла й до Івано-Франківська. Засніжені дороги Прикарпаття вночі розчищали понад 40 одиниць спецтехніки. До ліквідації наслідків негоди залучили 54 працівників.

Особливу увагу приділяють гірським перевалам, крутим спускам і підйомам.

Водіїв закликають дотримуватися безпечної дистанції, не перевищувати швидкість та не виїжджати на дороги на автомобілях із літніми шинами.

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Сніг випав і в Кривому Розі

Зимові краєвиди з’явилися також у Кривому Розі Дніпропетровської області. Місцеві пабліки публікують фотографії та відео засніженого міста. Деякі жителі жартують, що атмосфера нагадує справжній «Джингл белз».

Яка погода на горі Піп Іван

Снігова погода спостерігається і у високогір’ї Карпат. За інформацією гірських рятувальників Прикарпаття, станом на 9:00 п’ятниці, 27 листопада, на горі Піп Іван було хмарно, а температура повітря становила -4°C.

Вітер західний, зі швидкістю 3 м/с. На оприлюднених рятувальниками світлинах видно значний сніговий покрив, а видимість уранці була сильно обмежена.

Раніше синоптики Українського гідрометеорологічного центру попереджали, що 27 листопада в окремих регіонах можливі небезпечні погодні явища — значний сніг та ожеледиця на дорогах.

У п’ятницю, 27 листопада 2026 року, в Києві очікується суха, хмарна та морозна погода протягом усієї доби з температурою повітря -3°...-1°, за даними синоптичного прогнозу. Опадів не передбачається, вітер дутиме з північного сходу зі швидкістю 5–10 м/с.

Упродовж тижня, з 23 до 29 листопада 2026 року, в Україні відбувається відчутний перехід до зимового характеру погоди. Нестійка погода з мокрим снігом, рвучким вітром та ожеледицею у перші дні тижня ближче до вихідних зміниться на суху й морозну під впливом Скандинавського антициклону.

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