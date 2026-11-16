У п'ятницю, 14 листопада, телеведуча Соломія Вітвіцька та її чоловік Олекса Ситайло охрестили свого 1,5-місячного сина Устима. З нагоди важливої сімейної події ведуча поділилася світлинами з хрестин і вперше показала обличчя малюка.

Вітвіцька зазначила, що поруч із родиною цього дня були найрідніші люди. Також хлопчик отримав хрещених батьків, які, за словами телеведучої, любитимуть, підтримуватимуть і оберігатимуть його.