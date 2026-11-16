Соломія Вітвіцька охрестила сина Устима та поділилася зворушливими сімейними кадрами
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У п'ятницю, 14 листопада, телеведуча Соломія Вітвіцька та її чоловік Олекса Ситайло охрестили свого 1,5-місячного сина Устима. З нагоди важливої сімейної події ведуча поділилася світлинами з хрестин і вперше показала обличчя малюка.
Вітвіцька зазначила, що поруч із родиною цього дня були найрідніші люди. Також хлопчик отримав хрещених батьків, які, за словами телеведучої, любитимуть, підтримуватимуть і оберігатимуть його.
“Поруч були найрідніші та найближчі, тепер у нього є ще й чудові хрещені, які любитимуть, підтримуватимуть і оберігатимуть його”, - зазначила Вітвіцька.
Відео зіркова мама поділилася в Instagram.
46-річна Соломія Вітвіцька зробила нову заяву про материнство.
Нагадаємо, Соломія Вітвіцька отримала свідоцтво про народження сина після затримки.
До цього Соломія Вітвіцька розповіла про першу ніч удома з новонародженим сином.