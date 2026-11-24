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Сотні українських оборонних компаній уже застосовують штучний інтелект у виробництві зброї та розробці військових технологій.

Про це 24 листопада заявив Володимир Зеленський за підсумками засідання Конгресу місцевих і регіональних влад на Закарпатті.

Близько 20 компаній розробляють дрони-перехоплювачі різних форматів із використанням ШІ. Також штучний інтелект планують застосовувати у сфері розмінування.

За результатами опитування МОЗ, ШІ застосовують 80,5% медичних працівників. У дослідженні взяли участь понад 7 тисяч медиків, 300 пацієнтів і 39 представників бізнесу та профільних організацій.

У ЄС запрацювали нові правила маркування згенерованого штучним інтелектом.

Європейський Союз сформував нову робочу групу, яка стежитиме за діяльністю компаній, що розробляють і використовують технології штучного інтелекту. Новий орган займатиметься наглядом за дотриманням правил у сфері ШІ.

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