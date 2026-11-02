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Журналісти оприлюднили відео заходу за участю народного депутата Валерія Дубіля, який, за словами присутніх, організували з нагоди його дня народження. Серед гостей були Юлія Тимошенко та інші представники політичного середовища.

На опублікованих кадрах також видно незвичні подарунки — сов у золотих клітках. Водночас сам Дубіль заперечує, що відзначав день народження.

Як ідеться в матеріалі журналістів, один із гостей – колишній представник «Партії регіонів» із Черкас – розповів, що птахів привезли як подарунок імениннику.

Святкування відбулося у день жалоби за загиблими внаслідок російського удару жителями Прилук – рідного міста Дубіля. На відео журналісти зафіксували, зокрема, тост Тимошенко.

За оцінками авторів розслідування, банкет міг коштувати близько 600 тис. грн. Депутат мав задекларувати ці витрати протягом десяти днів, однак журналісти не знайшли відповідного звіту.

У розмові з журналістом «Слідства.Інфо» Дубіль заперечив, що організовував святкування дня народження. За його словами, це був захід «Християнського корпусу», куди його запросили як партнера, а присутні гості самі вирішили його привітати.

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Один із гостей – колишній представник «Партії регіонів» із Черкас – розповів журналістам, що сов привезли саме як подарунок Дубілю. Сам народний депутат заявив, що птахів не бачив.

Про це повідомляється з посиланням на кадри розслідування опубліковані виданням «Слідство.Інфо».

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