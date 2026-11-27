Спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії Росії проти України має розпочати роботу в Гаазі наступного року.

Паралельно очікується запуск міжнародного компенсаційного механізму, який має забезпечити виплати за збитки, завдані російською агресією.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що створення обох механізмів перейшло у практичну фазу, та відзначив роль Ради Європи в просуванні цього процесу.

За його словами, українці, підприємства та держава повинні отримати компенсації за зруйноване майно й інші втрати. Наразі відкриті всі 43 категорії заяв до міжнародного Реєстру збитків, а загальна кількість поданих зверн уже перевищила 200 тисяч. Сибіга закликав громадян і бізнес активно фіксувати завдані Росією збитки.

Також міністр повідомив, що 39 держав та міжнародних організацій висловили готовність долучитися до створення Спецтрибуналу. Уже є 10 ратифікацій та урядових рішень, однак для запуску необхідно щонайменше ще шість. Для компенсаційної комісії потрібно додатково 13 ратифікацій.

Сибіга наголосив, що Україна добиватиметься притягнення до відповідальності керівництва Росії та всіх причетних до агресії, заявивши, що покарання для представників російського режиму є неминучим.

Джерело: Андрій Сибіга.