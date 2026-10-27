Співачка FIЇNKA розповіла про невдалий досвід із ботоксом і схуднення на 12 кг

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33-річна українська співачка Ірина Вихованець, відома під сценічним ім’ям FIЇNKA, розповіла про свій досвід використання ботоксу. Артистка зізналася, що пробувала ін’єкції, однак результат їй не сподобався. Також співачка розповіла про схуднення на 12 кілограмів.

На запитання про догляд, Ірина сказала, що ходить до косметолога і "гарно миється". А ще якось уколола ботокс.

"Один раз пробувала, не моя історія. Дуже мені песок (писок - ред.) заклинило, я не можу брови підняти вгору. Я отако розтирала гарячою водою, щоб він швидше пішов. У мене дуже активна міміка, мені навіть важко співати, якщо я не можу брови підняти. Я краще буду мати зморшку. То не моє", - розповіла FIЇNKA.

Також Слава поцікавився, чи були у співачки якісь комплекси. Але вона відповіла, що ні, і запевнила, що подобається собі в дзеркалі.

Що ж до спорту, то з ним у Фіїнки не склалося. Хоча рік тому вона вперше житті сіла на дієту і суттєво схудла.

"Спорт у мене закінчився, як почався. Нема часу трохи на спорт. Давай чесно, я лінива срака, я трошки походила в зал, мені дуже сподобалися результати. Я побачила, що я поправилася, я схудла на 12 кілограмів. Перший раз в житті худла. Щось за місяць часу. Але я дотошна людина, мені треба було вже. І відтоді моя вага стабільно тримається вже рік. 60 кілограмів. Як менше почала важити - 57-56, то груди в мене пропали, а Юрко (чоловік зірки Юрій Втихованець - ред.) каже, що не файно. То я вже трошки підбрала назад", - поділилася артистка.

Про це артистка розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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