Співак і військовослужбовець Кувалдін закликав цивільних усвідомити реальність війни

0:00 / 0:00

Лідер реггі-гурту The VYO та військовослужбовець ЗСУ Мирослав Кувалдін заявив, що цивільні українці мають усвідомити, що військові є такими ж цивільними людьми, які не планували йти на війну, а броня від мобілізації не є вічною.

Він розповів, що пішов до армії «як у монастир» і прийняв втрату власної автономії заради виконання наказів. За його словами, служба позбавляє безвідповідальності та змушує усвідомити, що за кожною дією стоять наслідки для побратимів.

Також музикант зауважив, що на війні зникає відчуття «потім» і виникає розуміння, що існує лише «тут і зараз», через що будь-яку роботу намагаєшся робити якомога якісніше.

Джерело: intent.press.

День захисників і захисниць: які українські зірки та їхні діти служать у ЗСУ.

Лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк заявив, що готовий відмовитися від звання заслуженого артиста України. Співак також вважає, що деяких українських зірок потрібно позбавити почесних звань.

Читай нас у