Справа «Біопатиду»: Апеляційний суд Дніпра залишив Марію Трифонову під вартою

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Дніпровський апеляційний суд, 20 та 21 жовтня, розглянув апеляції на запобіжні заходи для фігурантів у справі про масштабну аферу з підробленим «препаратом для схуднення» Biopatid. Колегія суддів розглянула скарги адвокатів та самих підозрюваних, які намагалися оскаржити суворі запобіжні заходи. Проте рішення першої інстанції залишили без змін — під вартою залишаються Марія Трифонова та Анатолій Черкаський, але з правом внесення багатомільйонних застав.

Як повідомляли раніше, головному підозрюваному Анатолію Черкаському, якого слідство вважає безпосереднім організатором та керівником всієї злочинної групи, прокурори просили призначити заставу у розмірі 90 млн грн. Слідчий суддя відправив його під варту до 10 листопада 2026 року з альтернативою внесення 75 мільйонів гривень. Для Марії Трифонової, в матеріалах провадження фігурує як фізична особа-підприємець та медична директорка ТОВ «МЕДХАУЗ ЛТД», і якій інкримінують організацію збуту у складі групи, суд визначив заставу у розмірі 68 мільйонів гривень при запиті обвинувачення у 80 млн грн.

Про перебіг судового засідання в ексклюзивному коментарі для UA.NEWS розповів прокурор Дніпропетровської обласної прокуратури Андрій Дяченко.

Прокурор Андрій Дяченко

За словами представника обвинувачення, під час дводенних слухань у Дніпропетровському апеляційному суді більшість учасників процесу фактично змушені були визнати, що ухвали першої інстанції є повністю законними, обгрунтованими та вмотивованими. Жодних підстав для скасування запобіжних заходів чи зменшення застав суд не знайшов, а скарги адвокатів були відхилені у повному обсязі.

«Легальних грошей немає»: чому мільйонери з підпільного цеху залишаються в СІЗО

Водночас питання про те, чому підозрювані досі не скористалися можливістю вийти з-під варти під заставу, залишається без відповідей. Андрій Дяченко припустив, що вони могли розраховувати на рішення апеляційного суду на свою користь. Не виключив він і проблем із документальним підтвердженням походження коштів.

«Можливо, хтось сподівався, що Апеляційний суд застосує заставу. Тому я не можу відповісти на це запитання. Можливо, вони не хочуть вносити заставу. А можливо, у них немає офіційного підтвердження, що ці кошти відповідають закону, адже необхідно підтвердити джерело походження грошей, які будуть внесені для застави», — пояснив прокурор.

Тим часом розслідування справи Biopatid триває. Правоохоронці продовжують вивчати вилучені документи й обладнання, встановлювати людей, які купували препарат, а також тих, хто безпосередньо займався його продажем. Окремий напрям роботи — це інші можливі учасники схеми.

«Ми продовжимо опрацьовувати документи та обладнання. Будемо встановлювати людей, які це купували, і тих, хто безпосередньо продавав. Також продовжимо працювати з іншими учасниками, які можуть бути причетними до цього правопорушення», — розповів Андрій Дяченко.

Якщо провину підозрюваних доведуть у суді, їм може загрожувати від восьми до десяти років позбавлення волі. Водночас остаточне рішення щодо їхньої вини та покарання ухвалюватиме суд.

Слідчі та прокурори продовжують масштабну фазу розслідування: триває аналіз вилученої комп’ютерної техніки, експертизи хімічного складу ампул, а також процесуальне опрацювання осіб, які безпосередньо продавали та купували фальсифікат.

Як працювали з фейк-засобом для схуднення «Біопатид»

Рекордна спецоперація СБУ та прокуратури, під час якої провели одночасно 250 обшуків у 13 регіонах України, викрила злочинну схему, побудовану на світовому хайпі навколо аналогів засобів для схуднення Mounjaro та Zepbound (діюча речовина — тирзепатид).

Препарату з назвою Biopatid не існує взагалі ніде у світі. Назву вигадали з нуля, а в Україні його зареєстрували під виглядом звичайної... «косметики». Сировину замовляли в Китаї посилками до 150 євро на фізичних осіб під виглядом «харчових добавок», щоб уникати уваги митниці та оподаткування. У Глевасі (Київська область) кустарним способом розчином наповнювали інсулінові ручки-шприци. Поліграфію та коробки замовляли в друкарнях Києва та Дніпра.

Собівартість однієї дози з пакуванням становила приблизно $17, а продавали її довірливим клієнтам за ціною до $1200. Лише з початку 2026 року підпільний конвеєр згенерував понад $5 мільйонів чистого прибутку.

Організаторка схеми, власниця київської клініки Tryfonova MD Марія Трифонова, влаштувала навіть платні навчання для всіх охочих. Люди без будь-якої медичної освіти після коротких платних лекцій ставали «дистриб’юторами» і кололи невідому речовину під шкіру пацієнтам по всій країні.

Зіпсоване здоров'я та відповідальність клінік

Наразі статус підозрюваних у справі мають 28 осіб. Проте слідство розширює коло розслідування: правоохоронці масово приймають заяви від потерпілих громадян, чиєму здоров’ю було завдано шкоди після ін’єкцій фальсифікату. Пацієнти скаржаться на важкі ускладнення, виснаження та незворотні наслідки для організму.

Крім того, прокуратура готує офіційні звернення до Міністерства охорони здоров'я України щодо анулювання ліцензій та дозволів на медичну практику для всіх клінік і салонних мереж, які були залучені до збуту та введення фальсифікованого «Біопатиду».

Нагадаємо, київська клініка естетичної медицини Tryfonova MD після гучного скандалу навколо препарату Biopatid та кримінального провадження змінила назву своєї Instagram-сторінки на VRODLYVI. Водночас опублікований раніше контент нікуди не зник: у відео клініка й досі фігурує під старою назвою Tryfonova MD.

На сторінці змінилася аватарка та назва акаунта, однак у старих відео та їхніх підписах залишається брендування Tryfonova MD. Таким чином, ребрендинг поки виглядає радше як зміна вивіски у соцмережах, тоді як цифровий слід попереднього бренду залишається доступним підписникам.

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