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Редакція UA.NEWS направила офіційний запит на інформацію до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) щодо загрози спливу строків для звернення до ВАКС з позовом про цивільну конфіскацію статків колишнього заступника Генерального прокурора Дмитра Вербицького.

Йдеться про майно та кошти загальною вартістю понад 37,5 млн грн, які Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) визнало необгрунтованими активами. Попри те, що законність висновку НАЗК уже підтверджена судовим рішенням, а сам Вербицький звільнений з посади ще у липні 2024 року, САП досі публічно не оголосила про подання позову до ВАКС. Зволікання антикорупційних органів може призвести до того, що відповідач скористається спливом спеціальних строків позовної давності, а майно не вдасться повернути в дохід держави.

Суть справи та судове підтвердження висновку НАЗК

Ще 3 липня 2024 року НАЗК затвердило обгрунтований висновок про набуття пов’язаними з Дмитром Вербицьким особами активів, вартість яких на 37,6 мільйонів гривень перевищує його офіційні та законні доходи. Серед переліченого майна фігурують три автомобілі преміум-класу, два житлових будинки із земельними ділянками, елітна квартира за кордоном, а також значні суми у готівці та криптовалюті.

Дмитро Вербицький намагався оскаржити цей висновок в адміністративному порядку. Проте Київський окружний адміністративний суд рішенням від 25 лютого 2026 року у справі № 320/749/25 повністю відмовив екс чиновнику у задоволенні позову, підтвердивши, що НАЗК діяло чітко у межах своїх повноважень та відповідно до закону.

Цивільна конфіскація важлива прямо зараз

Як зазначають правознавці, механізм цивільної конфіскації не залежить від оголошення підозри або результатів кримінального розслідування. Хоча щодо Вербицького з травня 2024 року НАБУ здійснює досудове розслідування за статтею про незаконне збагачення, цивільна конфіскація є окремим інструментом із власними процесуальними нюансами.

Головний ризик полягає у тому, що закон встановлює для таких позовів спеціальні строки звернення до суду. У багатьох подібних справах у ВАКС захист ексчиновників активно будує лінію оборони саме на тому, що прокурори пропустили ці строки. З огляду на те, що після січня 2025 року у кримінальному провадженні щодо Вербицького в Реєстрі судових рішень немає жодного нового документа, відсутність позову про цивільну конфіскацію викликає побоювання щодо ефективності процесів повернення статків державі.

Запитання редакції до САП

Зважаючи на високий суспільний інтерес та статус посадовця найвищого рівня органів прокуратури, UA.NEWS звернулося до САП із вимогою прояснити, чи розглядала антикорупційна прокуратура питання про звернення до ВАКС із позовом про цивільну конфіскацію активів Вербицького, та яку дату прокурори визначають як граничну з огляду на звільнення чиновника у липні 2024 року.

Крім того, редакція запитала про стан опрацювання матеріалів моніторингу способу життя, наданих НАЗК, а також попросила надати статистику щодо того, скільки загалом позовів про цивільну конфіскацію подала САП щодо колишніх працівників прокуратури з 2019 року та яка частина з них була задоволена судом.

Редакція UA.NEWS продовжує стежити за перебігом справи та оприлюднить офіційну відповідь САП одразу після її отримання.

Нагадаємо, редакція онлайн-медіа UA.NEWS також направила новий офіційний запит на ім'я судді Шостого апеляційного адміністративного суду Олександра Чуприни з проханням надати актуальну інформацію про перебіг розгляду апеляційної скарги колишнього заступника Генерального прокурора Дмитра Вербицького.

Журналісти медіа здійснюють постійний журналістський та громадський контроль за судовими процесами за участю експосадовця. Після серії гучних викривальних публікацій у ЗМІ стосовно набуття елітного майна Дмитро Вербицький наразі намагається через суд скасувати висновки Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

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