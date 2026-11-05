Справа Карфаген: суд арештував без застави Віталія Рибалка на псевдо Боксер

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Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Віталію Рибалці, який фігурує у справі про злочинну організацію «Карфаген» під прізвиськом «Боксер». Суд задовольнив клопотання прокурорів і призначив підозрюваному тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави.

За даними слідства, засновник спортивного клубу «Удар-Коростень» Рибалка відповідав за силовий блок угруповання та займався розправою над людьми за вказівками керівників схеми, яка охоплювала наркоторгівлю, шахрайські колцентри та мала покровителів серед експосадовців правоохоронних органів.

Джерело: Суспільне.

Вищий антикорупційний суд взяв під варту на 60 діб з альтернативою застави у 15 млн грн Володимира Ценова — першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Він фігурує у справі «Карфаген» про «кришування» незаконних колцентрів.

Нагадаємо, НАБУ та САП повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації, яку викрили напередодні під час операції «Карфаген». Серед підозрюваних — організатор угруповання, високопосадовці Служби безпеки України та Національної поліції.

Після оприлюднення нових матеріалів у межах справи «Карфаген» антикорупційні органи затримали першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Володимира Ценова.

НАБУ затримало генерала СБУ Сергія Дуку в межах справи про хабарі від колцентрів. Він пручався та погрожував зброєю.

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