Справа Крупи: адвокати заявили про розбіжності та вимагають повернути обвинувальний акт

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У Вищому антикорупційному суді 29 жовтня адвокати колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи та її сина Олександра Крупи продовжили вимагати повернення обвинувального акта прокурорам. Захист заявив про численні недоліки в матеріалах справи та розбіжності в розрахунках доходів і майна родини, зокрема на 18 млн грн за 2022 рік.

На думку адвокатів, через ці неточності обвинувачені не можуть належним чином зрозуміти, які саме суми й обставини їм інкримінують.

Один із захисників повідомив, що виявив близько 70 недоліків у реєстрі матеріалів досудового розслідування. За його словами, у переліку процесуальних рішень є неправильні дати й адреси, неточності в описах вилучених речей, а також документи, які сторона захисту нібито не отримала.

Окремі претензії стосувалися розрахунків, за допомогою яких обвинувачення визначало законні доходи та активи родини Крупи. Адвокат Олександра Крупи заявив, що в документах є розбіжності, які, на його думку, перешкоджають належному розумінню суті обвинувачення.

Зокрема, захисник навів приклад двох різних версій розрахунків за 2022 рік, які, за його словами, відрізняються на 18 млн грн. Він також указав на випадки, коли дані про доходи, готівку та кошти на банківських рахунках нібито не збігаються.

Адвокат Олександра Крупи також заявив про недоліки в частині обвинувачення щодо легалізації майна.

За його словами, прокурори недостатньо деталізували, коли саме між фігурантами могла виникнути змова, про які конкретні дії вони нібито домовилися та які протиправні обставини мав усвідомлювати син колишньої очільниці Хмельницької МСЕК під час набуття родинних активів.

Захисники наполягають, що виявлені ними недоліки не можна виправити безпосередньо під час судового розгляду. Тому вони просять повернути обвинувальний акт прокурорам.

Такий крок означав би повернення справи на попередній етап процесу. Водночас твердження адвокатів про помилки в матеріалах справи є позицією сторони захисту, яку суд має оцінити під час розгляду клопотань.

Під час засідання суддя звернув увагу одного із захисників на те, що частину документів подали після встановленого судом строку.

Водночас суддя погодився прийняти ці матеріали як виняток, оскільки порушені в них питання вважав серйозними.

Надалі він попередив, що документи, подані із запізненням без поважних причин, суд не розглядатиме.

Під час засідання 29 жовтня суд не завершив розгляд клопотань про повернення обвинувального акта прокурорам. Було оголошено перерву.

Наступне засідання заплановане на 17 листопада. Суд має намір заслухати пояснення інших учасників процесу, зокрема прокурора, після чого розгляд клопотань триватиме.

До цього Вищий антикорупційний суд відмовив Олександру Крупі, сину колишньої очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, у дистанційній участі в судових засіданнях. Його адвокат пояснював клопотання значними витратами на дорогу з Хмельницького до Києва, проживання в готелі та тривалістю поїздки. Однак суд не визнав ці аргументи достатніми для проведення засідань у режимі відеоконференції.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд (ВАКС)вирішив проводити засідання у справі колишньої очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, її чоловіка Володимира та сина Олександра в дистанційному форматі в разі оголошення повітряної тривоги. Рішення ухвалили в понеділок, 12 жовтня, щоб забезпечити безперервність судового провадження та водночас подбати про безпеку учасників процесу.

Підготовче засідання у справі родини колишньої керівниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи у Вищому антикорупційному суді супроводжувалосягострою суперечкою між суддею Денисом Коваленком та адвокатами обвинувачених.

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