Справа про сутички у Петропавлівській Борщагівці: водія швидкої взяли під варту без права на заставу

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Солом’янський районний суд Києва сьогодні, 5 листопада, обрав запобіжний захід ще одному фігуранту сутичок у Петропавлівській Борщагівці на Київщині — Віктору Єні. Його відправили під варту на два місяці без права внесення застави.

Віктору Єні інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, а також поширення інформації про місце розташування військових.

За матеріалами справи, 2 листопада Віктор Єн приїхав до будинку на вулиці Сонячній у Петропавлівській Борщагівці разом із Валентиною Молодою. Жінка представилася власницею компанії «Мед-престиж», а Єн — водієм «швидкої допомоги».

За словами прокурорки Марини Грушевської, Віктор Єн був спільником Валентини Молодої. Вона, за версією обвинувачення, діяла на замовлення Тетяни Кірєєвої та намагалася перешкодити діяльності військового підрозділу й вивезти звідти одного з мобілізованих.

Прокурорка просила суд обрати для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу. Серед аргументів обвинувачення — ризики переховування від суду та слідства, впливу на свідків, спотворення інформації та вчинення інших злочинів.

Сторона захисту просила обрати Віктору Єні м’якший запобіжний захід. Адвокати наголошували, що він є учасником бойових дій, а також доглядає за хворою матір’ю.

Сам Єн під час судового засідання заявив, що вважає себе свідком, а не співучасником.

За результатами розгляду клопотання суд постановив взяти Віктора Єна під варту на два місяці без права внесення застави.

Про це повідомили у залі суду.

Нагадаємо, заворушення біля пункту дислокації у Петропавлівській Борщагівці розпочалися після того, як мати військовослужбовця Андрія Кулешова намагалася дати одному з бійців хабар у розмірі близько 7 тисяч доларів за звільнення сина зі служби.

Суд вже обрав запобіжний захід Валентині Молодій, учасниці сутичок у Петропавлівській Борщагівці.

Солом'янський районний суд Києва відправив під варту на два місяці Тетяну Кірєєву, яку підозрюють у поширенні інформації про розташування військових, перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та організації масових заворушень.

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