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Онлайн-медіа UA.NEWS направило офіційний запит до Бюро економічної безпеки України (БЕБ) з проханням розкрити деталі розслідування щодо українського підприємця, блогера та засновника компанії Traffic Devils Олександра Слобоженка, якого 17 листопада 2026 року затримали в одному з готелів Італійської Республіки. Редакція просить уточнити актуальний процесуальний статус фігуранта, суму завданих державі збитків, перелік арештованих активів та деталі підготовки його екстрадиції в Україну.

Журналістський запит підготовлено у межах редакційного розслідування, оскільки справа стосується можливого ненадходження до державного бюджету сотень мільйонів гривень, ефективності роботи правоохоронців та міжнародної правової взаємодії. Раніше Офіс Генерального прокурора вже підтвердив підготовку пакета документів для направлення компетентним органам Італії запиту про видачу Слобоженка.



Про що запитує редакція

У зверненні до БЕБ журналісти UA.NEWS просять повідомити, чи триває досудове розслідування станом на сьогодні, за якими статтями та частинами Кримінального кодексу України воно ведеться, чи змінювався обсяг підозри з серпня 2024 року та чи встановлено інших співучасників або пов’язані структури, зокрема компанію Traffic Devils.

Окремо редакція цікавиться, чи залишається актуальною сума у понад 213 млн грн несплачених податків із майже 1 млрд грн доходів за 2020–2023 роки, чи відшкодовано державі хоча б частину збитків та через які саме підконтрольні ФОПи, юрособи, криптогаманці та обмінники виводилися кошти.



Майно Слобоженка та підготовка екстрадиції

Крім того, медіа просить розкрити перелік і вартість арештованих в Україні активів, нерухомості, транспорту й корпоративних прав Олександра Слобоженка, а також уточнити, чи направлялися запити про міжнародну правову допомогу для розшуку його рахунків і криптоактивів за кордоном.

Ще кілька запитань стосуються міжнародного розшуку: коли саме БЕБ ініціювало розшук Слобоженка, чи отримало офіційне підтвердження від італійських органів про його затримання 17 листопада, як триває взаємодія з Офісом Генпрокурора для підготовки екстрадиційних документів та чи відомо детективам про іноземні розслідування щодо фінансової діяльності блогера-арбітражника.

Контекст кримінального провадження



За версією слідства, у період із січня 2020 по серпень 2023 року Олександр Слобоженко отримав майже 1 млрд грн доходів, які приховував від оподаткування шляхом переведення коштів у криптовалюту та подальшого обміну в готівку через мережу обмінників у різних містах України. У серпні 2024 року йому повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а у вересні 2024 року суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Редакція UA.NEWS очікує на відповідь Бюро економічної безпеки у встановлені законодавством строки.



Traffic Devils: казино, російський слід і перші податкові питання



Нагадаємо, у листопаді 2019 року Слобоженко заснував арбітражну команду Traffic Devils. Основними напрямами роботи стали медіабаїнг, гемблінг та беттінг — просування онлайн-казино й букмекерських сервісів.

За словами самого підприємця, перші пів року команда працювала зі збитками, і навіть виникали думки про закриття. Але в червні 2020-го справи пішли вгору, а бізнес почав масштабуватися.

Проте розслідувачі пропонували іншу версію медійної популярності Слобоженка. Ніби то Олександра розкручували власники російського онлайн-казино 1xBet як штучний медійний проект, покликаний залучати молодь до грального бізнесу.

Одночасно з тим, як у Олександра справи пішли вгору, на нього звернули увагу правоохоронці. Нацполіція відкрила кримінальне провадження щодо можливого ухилення від сплати податків та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Податківці нарахували майже 54,8 млн грн боргу. У Слобоженка провели обшуки вдома та в офісі в центрі Києва, однак вилучене згодом повернули. У 2022 році справа фактично завмерла на стадії досудового розслідування.

Через кілька тижнів після відкриття провадження, Слобоженко зареєструвався фізичною особою-підприємцем третьої групи. На той момент ліміт річного доходу для цієї групи становив 8,3 млн грн, тоді як сам блогер розповідав про мільйонні щомісячні заробітки. Життя на широку ногу жодної миті не відкладалося через кримінальне провадження — у грудні 2020 року він уже публікував фотографії з Дубая.

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