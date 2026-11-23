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Онлайн-медіа UA.NEWS направило офіційний журналістський запит до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), аби з’ясувати, чи фігурує затриманий 17 листопада в Італії український підприємець, блогер та засновник компанії Traffic Devils Олександр Слобоженко в розслідуваннях Бюро. Редакція просить уточнити, чи перевіряє НАБУ його можливі зв’язки зі злочинним угрупованням «Хімпром», мережею шахрайських кол-центрів, а також імовірне «прикриття» його бізнесу з боку правоохоронців, зокрема генерала СБУ Сергія Дуки.

Журналістський запит підготовлено у межах редакційного розслідування після того, як 18 листопада українські медіа повідомили про затримання Слобоженка в одному з готелів Італійської Республіки. Якщо раніше правоохоронці публічно інкримінували блогеру ухилення від сплати податків та легалізацію коштів, то в запиті до НАБУ редакція зосередилася на можливому корупційному та кримінальному бекграунді цієї історії.

Про що запитує редакція

У зверненні до НАБУ журналісти UA.NEWS просять повідомити, чи здійснює Бюро досудове розслідування у кримінальних провадженнях, де фігурують сам Олександр Слобоженко, його мати Ірина Звір, пов’язані з ними компанії або інші особи з його бізнесового оточення. У разі наявності таких справ медіа просить вказати номери проваджень, дати їх реєстрації, правову кваліфікацію та загальний предмет розслідування.

Окремий блок запитань стосується ймовірної причетності Слобоженка, компанії Traffic Devils та пов’язаних структур до організації, фінансування чи обслуговування фінансових потоків шахрайських кол-центрів, а також можливих зв’язків із учасниками злочинного угруповання «Хімпром» та особами, які координували роботу таких кол-центрів за кордоном.

Імовірний хабар у 400 тисяч доларів та роль генерала СБУ

Також редакція цікавиться, чи перевіряє НАБУ інформацію про можливу причетність правоохоронців до забезпечення безперешкодної роботи бізнесу Слобоженка або втручання у кримінальні провадження щодо нього, зокрема, чи фігурує у цьому контексті генерал СБУ Сергій Дука. Крім того, журналісти просять уточнити, чи перевіряло Бюро оприлюднені в публічному просторі твердження про нібито передачу $400 тисяч посадовцям або правоохоронцям за сприяння у вирішенні справ, пов’язаних зі Слобоженком.

Насамкінець медіа запитує, чи має затримання та екстрадиція блогера значення для розслідувань НАБУ щодо діяльності кол-центрів, «Хімпрому» або прикриття їхньої роботи силовиками, а якщо ці епізоди не належать до підслідності Бюро то чи передавалися відповідні матеріали іншим правоохоронним органам.

Контекст

Олександра Слобоженка затримали на території Італійської Республіки 17 листопада 2026 року. В Україні йому ще у серпні 2024 року повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків на суму понад 213 млн грн та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (за версією слідства, у 2020–2023 роках він отримав майже 1 млрд грн необґрунтованих доходів, які виводив через криптовалюту та готівкові обмінники). У вересні 2024 року суд заочно обрав йому тримання під вартою, а після затримання в Італії Офіс Генпрокурора підтвердив підготовку документів для його екстрадиції.

«Хімпром», «Карфаген» і Слобоженко: що тут може бути спільного

Раніше повідомляли, що затримання Олександра Слобоженка в Італії можливо пов’язано з ринком шахрайських кол-центрів та людьми, котрі є фігурантами справи «Карфаген». Раніше, у червні 2023 року, народний депутат Олександр Куницький, який входив до парламентської тимчасової слідчої комісії з питань кібершахрайства, публічно заявляв про можливу причетність засновника Traffic Devils до мережі шахрайських кол-центрів.

В публічному просторі існує припущення, що розслідування, після обшуків у Слобоженка та його матері Ірини Звір, притихли на тривалий час саме завдяки підтримці одного з учасників справи «Карфаген». Не за просто так, а $400 тисяч за «вирішення питання» одноразово та подальші $100 тисяч кожного місяця, які отримував силовик від Сашка. Але це чутки. Поки що.

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