Справу про теракт у Львові, внаслідок якого загинули двоє людей, передали до суду

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Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо 33-річної жінки, яку обвинувачують в організації вибухів у Львові 22 лютого 2026 року.

Тоді загинули двоє людей, ще 26 отримали поранення.

За даними слідства, жінка отримала завдання через Telegram, приїхала до Львова, орендувала квартиру та виготовила два саморобні вибухові пристрої. Увечері 21 лютого вона заклала їх у смітниках на вулиці Данилишина, після чого залишила телефон із відеотрансляцією та виїхала з міста.

Близько 00:30 до поліції надійшов неправдивий виклик про нібито проникнення до магазину неподалік. Коли на місце прибули патрульні, пролунав перший вибух, а після прибуття другого екіпажу — другий.

Унаслідок теракту загинули 23-річна патрульна поліцейська та 31-річний військовослужбовець Нацгвардії. Ще 26 людей постраждали.

Ймовірну виконавицю затримали того ж дня у Старому Самборі. Наразі вона перебуває під вартою. Окремо підозру оголосили жінці, яка, за версією слідства, зробила неправдивий виклик поліції перед вибухами.

Джерело: Офіс Генерального прокурора

Служба безпеки України СБУ та Національна поліція Національна поліція України повідомили про підозру 18-річній мешканці Харкова, яка вночі 22 лютого заманила поліцейських на місце теракту у Львові.

Тими часом Львівський суд задовольнив клопотання обласної прокуратури та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб жінці, яку підозрюють в організації вибуху 22 лютого в центрі міста.

Міністерство внутрішніх справ України готує новий алгоритм дій для всіх правоохоронних органів під час реагування на виклики за спецлініями 102 та 112.

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