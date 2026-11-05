Справу про вбивство Катерини Гандзюк розглянуть із новою колегією суддів 23 грудня

0:00 / 0:00

Розгляд справи про вбивство Катерини Гандзюк за участю нової колегії суддів відбудеться 23 грудня. Напередодні засідання активісти планують провести акцію, щоб нагадати про суспільну увагу до цієї справи та необхідність її розгляду.

«За останні роки, поки справа в апеляції, змінилося декілька колегій суддів. Засідання постійно відкладалися через тривоги або затягування з боку адвокатів Мангера та Левіна. Кілька разів справу починали розглядати спочатку. 23 грудня — новий розгляд із новою колегією», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, колегія була обрана ще влітку, але «для найбільш резонансної справи в країні» час знайшли лише в грудні. Наголошується, що за такого темпу суд просто не встигне розглянути справу за 1,5 року, які залишилися до спливу строків давності.

Рух заявляє, що ще раз спробує нагадати суду, що суспільство стежить за справою Каті Гандзюк, для цього планують акцію напередодні судового засідання. Про точну дату та час обіцяють повідомити пізніше.

Громадську активістку, в.о. керівника справами виконавчого комітету Херсонської міськради Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Вона перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

Безпосередні виконавці замаху засуджені до ув'язнення на строк від 3 до 6,5 року.

26 червня 2023 року Дніпровський райсуд столиці призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі для Владислава Мангера і Олексія Левіна, яких обвинувачували в організації нападу на Гандзюк.

Мангер заявив, що не винуватий в організації нападу і подасть апеляцію.

Хоча початком розгляду справи в апеляції формально є листопад 2023 року, фактично він стартував у лютому 2024-го, оскільки один із суддів заявив про відвід.

Адвокатка родини Катерини Гандзюк Анна Калинчук вважає, що захист затягує процес.

На думку захисника Владислава Мангера адвоката Дмитра Ільченка, затягування відбувається внаслідок недолугої судової реформи. Сторона захисту заявляє, що суд першої інстанції допустив грубі порушення під час надання оцінки ряду доказів.

продовжив розглядати апеляцію на вирок у справі вбивства активістки Катерини Гандзюк. Київський апеляційний суд 24 січня 2025 року.

Про це у Фейсбуці повідомив рух «Хто замовив Катю Гандзюк?».

Павловський назвав замовників і причину вбивства Катерини Гандзюк.

Розслідування вбивства Катерини Гандзюк: як резонансна справа оголює гострі проблеми України.

Суд у справі Гандзюк відмовив адвокатам викликати ексгенпрокурора Луценка.

Читай нас у