США могли навмисно не дати попередження про балістичний обстріл Києва – CBS News

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Сполучені Штати Америки, імовірно, свідомо утрималися від передачі Україні оперативних даних системи раннього попередження про масований російський ракетний удар по Києву.

За інформацією CBS News, під час атаки 13 жовтня Україна не отримала сповіщень від американських партнерів про запуски росією балістичних ракет. Представники США пояснили відсутність даних збоєм у системі через «погану погоду», проте українська сторона відкинула це пояснення, оскільки вже під час наступного нічного обстрілу система запрацювала у звичайному режимі.

Журналісти зазначають, що інцидент стався на тлі попередніх погроз адміністрації Дональда Трампа припинити обмін розвідувальною інформацією та заблокувати закупівлю озброєння через систему PURL, якщо Україна не припинить завдавати ударів по об'єктах російської енергетичної інфраструктури.

Джерело: розслідування CBS News.

За інформацією джерел Semafor у Білому домі, американський президент розглядає можливість блокування передачі розвідданих Київській владі з метою унеможливити задіяння українських сил для ударів по об'єктах на території росії. Наразі остаточного розпорядження щодо припинення співпраці Трамп не ухвалив.

Нагадаємо, США погрожують залишити Україну без розвідданих через удари по російських НПЗ.

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