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Американська сторона пообіцяла надати Україні детальну інформацію про переговори президента США Дональда Трампа під час майбутніх зустрічей у Берліні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні 18 листопада.

За словами глави держави, Україна також розраховує на пряму зустріч із представниками американського лідера та наголошує на незмінності спільної з Європою позиції: рішення щодо України мають ухвалюватися за участю України, а питання європейської безпеки — за участю Європи.

Крім того, 19 листопада у Берліні запланована зустріч Коаліції охочих. Під час неї сторони планують узгодити нові пакети підтримки для української оборони та енергетики, а також провести низку двосторонніх переговорів.

Тим часом у Китаї, де напередодні відбулися зустрічі за участю лідерів кількох держав на полях саміту АТЕС у Шеньчжені, на четвер, 19 листопада, очікується проведення тристоронньої зустрічі між Сі Цзіньпіном, Дональдом Трампом та Володимиром Путіним.

Джерело: офіційне інтернет-представництво Президента України.

Володимир Путін прибув до Шеньчженя, Китай, на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Літак Іл-96, яким прилетів глава Російської Федерації — держави-агресора, — приземлився в міжнародному аеропорту Баоань невдовзі після другої години ночі в середу.

На саміті в Китаї 18 листопада глава Кремля заявив, що європейські країни не змогли пристосуватися до втрати доступу до російського ринку та дешевих енергоносіїв. На його думку, це призводить до послаблення позицій Європи та скорочення її економічного потенціалу.

Також під час спільної фотосесії в китайському Шеньчжені російський диктатор Володимир Путін намагався стати поруч із президентом США Дональдом Трампом та головою КНР Сі Цзіньпіном. Однак зрештою китайський лідер поставив його подалі від себе за своєю дружиною Пен Ліюань.

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