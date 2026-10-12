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Представники адміністрації президента США Дональда Трампа нібито попередили українське військове керівництво про можливе припинення обміну розвідданими та постачання озброєння, якщо Україна продовжить атакувати російські нафтопереробні заводи.

За даними The Kyiv Independent, американські посадовці телефонували заступнику керівника Офісу президента Павлу Палісі та головнокомандувачу Михайлу Драпатому. Вони вимагали утриматися від нових ударів по російській нафтовій інфраструктурі на тлі оголошеного Дональдом Трампом енергетичного перемир’я.

Серед можливих заходів тиску називали припинення передавання розвідувальної інформації та блокування механізму PURL, через який Україна отримує американське озброєння коштом союзників.

Паліса, за даними Financial Times, підтвердив, що отримував погрози від представників адміністрації Трампа. Водночас інформація про можливе припинення військової підтримки ґрунтується на повідомленнях ЗМІ та свідченнях джерел.

Джерело: The Kyiv Independent

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що для проведення виборів в Україні Росія має припинити війну. Так вона відреагувала на заклики президента США Дональда Трампа провести президентські вибори в Україні. Каллас наголосила, що під час війни важливо зберігати єдність суспільства, а міжнародні партнери мають насамперед тиснути на Москву.

До цього Зеленський назвав умову для проведення президентських виборів в Україні.

Раніше Ілон Маск слідом за Трампом розкритикував Зеленського.

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