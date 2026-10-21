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Президент Володимир Зеленський заявив, що США відновили обмін розвідувальною інформацією з Україною для завчасного попередження про російські балістичні атаки.

За його словами, це було критично важливим для України, оскільки відсутність таких даних створювала серйозні ризики.

Водночас обмеження на використання супутникового зв’язку Starshield досі діють. Зеленський повідомив, що обговорював це питання з державним секретарем США Марко Рубіо.

За словами президента, Рубіо пообіцяв опрацювати проблему разом зі своєю командою, щоб знайти можливість зняти обмеження.

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