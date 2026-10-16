Стало відомо, як можна повернути повну вартість квитка Укрзалізниці

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Пасажири «Укрзалізниці» можуть розраховувати на повернення 100% вартості квитка, якщо поїзд затримується з відправленням більш ніж на годину. Про таку можливість українці розповідають у соцмережах, ділячись досвідом повернення коштів через застосунок і залізничні каси.

Одна з пасажирок розповіла, що лише нещодавно дізналася про таку можливість. Користувачка Threads Оксана Мезенцева зазначила, що підійшла до каси, щоб дізнатися, які є варіанти через затримку потяга.

Там їй пояснили, що якщо потяг запізнився на годину, то можна отримати повну вартість квитка. У результаті жінка отримала всі гроші назад і придбала квиток на інший потяг.

Відповідно до пункту 19.16 Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, у передбачених правилами випадках пасажир може отримати повну вартість проїзного документа, зокрема збори за продаж і резервування місця.

Зокрема, це стосується ситуацій, коли поїзд затримується з відправленням із початкової станції більш ніж на одну годину, а пасажир відмовляється від поїздки.

Для повернення коштів можна звернутися до залізничної каси. Також варто перевірити, чи доступне повернення через застосунок Укрзалізниці.

У коментарях українці поділилися власним досвідом і підтвердили, що скористалися цією можливістю.

Одна з користувачок розповіла, що змогла повернути квитки через застосунок, коли поїзд затримався на три години. За її словами, кошти надійшли у повному обсязі протягом години. Жінка зізналася, що не очікувала, що таке можливо, й була здивована, коли отримала гроші назад.

Інша пасажирка зазначила, що не змогла повернути квиток через застосунок, але їй допомогли в касі вокзалу. Вона також не розраховувала на повернення всієї суми, проте отримала повну вартість квитка.

Ще одна користувачка розповіла, що працівники інформаційної стійки справді підтвердили їй повернення коштів і навіть виписали довідку.

Джерело: Threads

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