Стало відомо, хто увійде до української делегації на переговорах у США

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До складу української делегації, яка цього тижня проведе переговори у США, увійдуть голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, очільник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов та перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця.

За словами співрозмовника, зустрічі розпочнуться у п’ятницю, 9 жовтня.

«Говоритимуть про те, як можна активізувати дипломатію, підготувати тристоронню зустріч на рівні команд — десь в другій половині жовтня американці можуть домовитись з росіянами. І загалом проговорити те, що може бути реалізовано з точки зору завершення війни», — сказало джерело.

Раніше цього дня президент Володимир Зеленський заявив, що українська делегація 9 і 10 жовтня проведе переговори в Сполучених Штатах.

Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело.

США розпочали прямі переговори з військовою владою М’янми — Channel NewsAsia.

Президент Трамп заявив, що більше не хоче угоди з Іраном — CNBC.

Делегації України та США проведуть переговори 9 та 10 жовтня – Reuters.

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