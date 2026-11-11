Стало відомо, коли вакцини проти грипу з'являться в аптеках

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Вакцини проти сезонного грипу вже надійшли в Україну та можуть з'явитися в аптеках і медичних закладах найближчими днями після завершення обов'язкових процедур лабораторного контролю.

«Вакцини вже є в Україні, вони очікують дозволу на використання», — повідомив лікар-інфекціоніст Федір Лапій. За його оцінкою, протягом цього епідемічного сезону в країні буде доступно понад 450 тисяч доз тривалентних вакцин GC Flu та Vaxigrip, які відповідають актуальним рекомендаціям ВООЗ. Крім того, препарати будуть доступні для військовослужбовців через відповідні медичні підрозділи.

Джерело: ТСН.



В Україні та низці країн Європи спостерігається затримка поставок вакцин проти грипу на епідсезон 2026–2027 років. У Центрі громадського здоров'я пояснили, що це пов'язано з оновленням рекомендацій ВООЗ щодо складу препаратів за всіма трьома компонентами, а також складнощами у виробництві й контролі якості.

Від початку епідемічного сезону, 28 вересня, на ГРВІ захворіли понад 307 тисяч українців. Водночас цей показник на 20,5% нижчий, ніж за аналогічний період минулого року.

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