Стефанчук пропонує відкрити постійне представництво Верховної Ради при Європарламенті

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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №16167, який передбачає створення постійного представництва українського парламенту при Європейському парламенті. Ініціаторами документа стали спікер парламенту Руслан Стефанчук та його заступники Олександр Корнієнко й Олена Кондратюк.

Документ зареєстровано 19 жовтня 2026 року. Його мета – законодавчо врегулювати створення представництва Верховної Ради при Європарламенті.

Законопроєкт передбачає, що голова Верховної Ради зможе ухвалювати рішення про створення парламентських представництв при інституціях Європейського Союзу, міжнародних організаціях та їхніх парламентських органах. Такі представництва можуть діяти в системі органів дипломатичної служби України.

Крім того, спікер парламенту затверджуватиме положення про представництво, визначатиме його структуру та граничну чисельність працівників. Фінансування нового представництва здійснюватиметься коштом, уже передбаченим у державному бюджеті на діяльність Верховної Ради. Як зазначено в пояснювальній записці, реалізація законопроєкту не потребуватиме додаткових видатків із державного бюджету.

Автори документа обґрунтовують необхідність створення представництва поглибленням співпраці України з Європейським Союзом та участю Верховної Ради в євроінтеграційних процесах.

Наразі законопроєкт передано на розгляд профільного комітету Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту.

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