Стефанчук запросив спікерку парламенту Угорщини до Києва

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук запросив очільницю парламенту Угорщини Аґнеш Форштгоффер відвідати Київ. Запрошення пролунало під час їхньої першої зустрічі в Римі, де сторони обговорили розвиток міжпарламентської співпраці та спільні сторінки історії. За словами Стефанчука, угорська колега також підтвердила готовність Угорщини й надалі підтримувати Україну.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зустрівся з головою Державних зборів Угорщини Аґнеш Форштгоффер у Римі. Під час переговорів вони обговорили відносини між двома країнами та можливості для активнішої співпраці парламентів.

За підсумками зустрічі Стефанчук запросив угорську колегу до Києва. Водночас він подякував їй за запрошення відвідати Будапешт. «Україна та Угорщина відкрили нову сторінку у відносинах між парламентами. На основі взаємної поваги, добросусідства та спільного європейського майбутнього», — написав Стефанчук.

За його словами, сторони обговорили конкретні кроки, які допоможуть активізувати контакти між парламентами. Водночас він наголосив на важливості взаємної поваги та пошуку рішень, які враховуватимуть інтереси обох народів.

Стефанчук нагадав про спільні сторінки історії

Окремою темою зустрічі стала історія України та Угорщини. Стефанчук згадав про трагічні події, які пережили обидва народи, зокрема Голодомор в Україні, радянські репресії та примусові роботи, відомі в Угорщині як «малєнькій робот». «Українці пережили Голодомор, угорці — радянські репресії та примусові роботи, відомі як “малєнькій робо́т”. Наші народи добре знають, що означає насильство, яке приходило з Москви», — зазначив голова Верховної Ради.

Він також розповів угорській колезі про російську агресію проти України та злочини, які Росія продовжує вчиняти під час повномасштабної війни. Окремо Стефанчук звернув увагу на роботу Верховної Ради в умовах війни. За його словами, український парламент продовжує виконувати свої обов’язки попри постійні виклики, пов’язані з російським вторгненням. На думку голови Верховної Ради, досвід двох народів має допомагати Україні та Угорщині краще розуміти одне одного й будувати відносини на основі свободи, добросусідства та взаємної поваги.

Угорщина підтвердила готовність підтримувати Україну

Стефанчук також повідомив, що Аґнеш Форштгоффер висловила підтримку українському народу та підтвердила готовність Угорщини продовжувати допомагати Україні. «Аґнеш висловила підтримку українському народу та підтвердила готовність Угорщини й надалі допомагати Україні й українцям», — наголосив він.

Водночас конкретних домовленостей щодо нових програм допомоги чи термінів їх реалізації Стефанчук у своєму повідомленні не навів. За підсумками зустрічі українська сторона заявила про намір розвивати міжпарламентські контакти. Запрошення Форштгоффер до Києва та запрошення Стефанчука до Будапешта можуть стати наступними кроками в цьому напрямку.

Стефанчук висловив переконання, що Україна та Угорщина здатні знаходити спільні рішення, які відповідатимуть інтересам обох народів. Він наголосив, що спільна історія має не розділяти країни, а допомагати їм будувати відносини на основі порозуміння та поваги. Про зустріч голова українського парламенту повідомив у четвер у Facebook.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив, що у п’ятницю, 16 жовтня 2026 року, проведе перші офіційні двосторонні переговори віч-на-віч із Президентом України Володимиром Зеленським. Зустріч відбудеться у Брюсселі на полях саміту Європейського Союзу, що проходитиме 15–16 жовтня.

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