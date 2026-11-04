Стефанішина оцінила майбутні перспективи угоди України та США про корисні копалини

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Колишня посол України у США Ольга Стефанішина розповіла про значення домовленостей між Києвом і Вашингтоном щодо корисних копалин та оцінила їхній потенціал на майбутнє.

Попри зауваження юридичних експертів стосовно поспіху з укладенням документа та відсутності його ратифікації парламентом, Стефанішина наголосила на його значущості для міждержавних відносин.

За словами Стефанішиної, ця перша з часів відновлення незалежності України економічна міжурядова угода зі США відіграла ключову роль у стабілізації відносин із командою Дональда Трампа після напружених подій в Овальному кабінеті. Вона зазначила, що в процесі складних та агресивних переговорів початковий драфт документа було повністю переписано.

Експосадовиця підкреслила, що угода має великі перспективи на майбутнє, хоча наразі закладені в Інвестиційному фонді з відбудови України кошти є замалими для масштабних інвестицій великих американських індустріальних гравців. На її думку, подальше просування цієї угоди та співпраця з американським бізнесом мають залишатися окремим повноцінним політичним пріоритетом України як під час війни, так і після її завершення.

Джерело: Главком

Раніше Рада підтримала за основу зміни у Бюджетний кодекс для реалізації угоди про копалини.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав схвалений Верховною Радою закон про ратифікацію угоди між урядами України та США щодо корисних копалин.



Україна і Сполучені Штати Америки підписали угоду про економічну співпрацю («угоду про надра»). Свої підписи поставили перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко та глава Мінфіну США Скотт Бессент.



Підписана з Україною угода про корисні копалини є повноцінним економічним партнерством, яке дасть козирі президенту Дональду Трампу для переговорів з рф, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.



США планують використати угоду про надра з Україною для впливу на Росію. Зокрема, у процесі переговорів про припинення вогню.

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