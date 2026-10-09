Столичний нейрохірург за гроші допомагав чоловікам уникати військового обліку

0:00 / 0:00

У Києві викрили лікаря-нейрохірурга одного з комунальних медичних закладів, який за гроші допомагав пацієнтам отримувати групи інвалідності на підставі вигаданих діагнозів. Зокрема, він фіктивно лікував пацієнта від черепно-мозкової травми, якої той насправді не мав.

За даними слідства, лікар готував для пацієнтів пакети медичних документів із діагнозами, що не відповідали їхньому реальному стану здоров’я. Надалі, використовуючи знайомства в медичних колах, він допомагав чоловікам оформлювати групу або підгрупу інвалідності, щоб ті могли бути виключені з військового обліку.

«Клієнта» привозили до лікарні швидкої допомоги зі скаргою на травму голови, далі оформлювали на лікування у стаціонарі нейрохірургічного відділення, фіктивно робили обстеження та проводили «лікування». При цьому у медичних картках абсолютно здорового чоловіка зазначалося, що він отримав черепно-мозкову травму, забій головного мозку та навіть крововилив у мозок. Важка черепно-мозкова травма, якої насправді не було, дозволяла пацієнту оформлювати групу інвалідності.

Затримали лікаря в порядку ст. 208 КПК України, в приміщенні лікарні, одразу після одержання ним 226 000 гривень за фіктивне лікування такого псевдопацієнта.

В ході обшуку в службовому кабінеті лікаря-нейрохірурга вилучили майже 115 000 доларів США, 130 000 грн. Прокурор вже звернувся до суду з клопотанням про арешт цих грошей. За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури лікарю-нейрохірургу повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України) та одержанні неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 354 КК України).

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою 266 тис. грн.

Наразі розслідування триває, встановлюються інші медичні працівники, які допомагали підозрюваному з оформленням фіктивних медичних документів та надалі сприяли встановленню пацієнтам цього лікаря груп інвалідності. Про це повідомляє Київська міська прокуратура. Депутату Ізюмської міськради оголосили нову підозру за розголошення позицій ЗСУ. Нагадаємо, на Харківщині викрили агентурну мережу РФ, чотирьох учасників взяли під варту. Раніше офіцерку Генштабу затримали за хабар у 14 тисяч доларів. На Чернігівщині затриманий дезертир намагався дати хабар у 40 тисяч гривень.

Читай нас у