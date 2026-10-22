Стрілянина в Печерському ТЦК: підозрюваного взяли під варту без застави

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід 41-річному чоловіку, якого підозрюють у стрілянині в приміщенні Печерського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Суд призначив йому тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

За даними слідства, 41-річного киянина напередодні доставили до районного ТЦК через порушення законодавства про мобілізацію. Перебуваючи в будівлі, чоловік дістав пістолет, який ховав під одягом, і щонайменше сім разів вистрілив у бік поліцейських та військовослужбовців.

Унаслідок стрілянини поранення дістали шестеро людей — троє поліцейських і троє військовослужбовців. Усіх постраждалих госпіталізували, двоє з них перебували у тяжкому стані. Підозрюваного затримали.

Фігуранту повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

Частина 2 статті 15, пункти 1 і 8 частини 2 статті 115 — закінчений замах на умисне вбивство двох або більше осіб у зв’язку з виконанням ними службового обов’язку.

Стаття 348 — посягання на життя працівників правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків.

Частина 1 статті 263 — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

У поліції зазначили, що чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

Стрілянина сталася 19 жовтня на території Печерського районного ТЦК та СП у Києві. Після інциденту територію оточила поліція.

За попередніми даними, під час події постраждали шестеро людей: троє працівників поліції та троє військовослужбовців. Усіх їх доправили до медичних закладів.

Наразі підозрюваний перебуватиме під вартою відповідно до рішення суду. Остаточні обставини події встановлює слідство.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Києва у коментарі «Суспільному».

У будівлі Печерського територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Києві 19 жовтня сталася стрілянина. За попередніми даними, вогонь відкрив чоловік, якого перед цим доставили до установи за порушення законодавства про мобілізацію. Зловмисника затримали на місці події.

Правоохоронці повідомили про підозру 41-річному киянину, який 19 жовтня влаштував стрілянину у будівлі Печерського районного ТЦК та СП у Києві. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

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