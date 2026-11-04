Суд арештував ще одну підозрювану в заворушеннях у Петропавлівській Борщагівці

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Солом'янський районний суд Києва відправив під варту на два місяці Тетяну Кірєєву, яку підозрюють у поширенні інформації про розташування військових, перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та організації масових заворушень.

За даними слідства, підозрювана діяла у змові з Валентиною Молодою та водієм швидкої допомоги, передавши через Telegram-групу дані про військовий об'єкт для подальшого блокування його в'їздів.

Натомість сама Кірєєва та її захист відкидають звинувачення у злому умислі, стверджуючи, що метою дій було лише забезпечення госпіталізації знайомого та інформування керівництва підрозділу про можливих провокаторів.

Джерело: Суспільне.

Суд обрав запобіжний захід Валентині Молодій, яка під виглядом лікарки брала участь у подіях в Петропавлівській Борщагівці. Її триматимуть під вартою 60 діб без можливості внесення застави. Жінці інкримінують перешкоджання діяльності Збройних сил України в умовах воєнного стану та розголошення інформації про місце розташування військового об’єкта.

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