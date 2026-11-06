Суд на Миколаївщині засудив до довічного ув'язнення чоловіка за зґвалтування дитини

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Миколаївська обласна прокуратура довела в суді провину 61-річного чоловіка, якого засуджено до довічного позбавлення волі за систематичне зґвалтування малолітньої правнучки своєї співмешканки та поширення дитячої порнографії.

Слідство встановило, що злочини тривали впродовж чотирьох років, починаючи з моменту, коли дитині було шість років. Дівчинка залишалася під наглядом прабабусі та її співмешканця під час відлучень опікунки та на канікулах.

Про злочин стало відомо у квітні 2025 року, коли дитина розповіла про пережите своїй бабусі, після чого та звернулася до правоохоронних органів. Суд визнав фігуранта винним за відповідними статтями Кримінального кодексу України та ухвалив рішення про внесення даних про нього до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи.

Джерело: Миколаївська обласна прокуратура.

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