Суд оголосив вирок чоловіку за показ статевого органа співробітникам Сенс банку

0:00 / 0:00

Зарічний районний суд міста Суми призначив один рік пробаційного нагляду місцевому жителю, який під час відеодзвінків у застосунку «Сенс банку» демонстрував операторам свій статевий орган та задовольняв себе.

Відеозаписи з членом переглянула судово-мистецтвознавча експертиза, яка дійшла висновку, що зображене на відео є предметом порнографічного характеру. Відтак, сумчанину інкримінували порушення частини 1 статті 301 Кримінального кодексу (виготовлення порно). Тепер засуджений повинен оплатити державі 12,7 тисячі гривень витрати на проведення експертиз.

Обвинувачений повністю визнав провину та уклав угоду зі слідством, згідно з якою він зобов'язаний періодично з'являтися до органів пробації та не виїжджати за межі України без погодження.

Джерело: матеріали Єдиного державного реєстру судових рішень.

А от якби сумчанин демонстрував свій член банківським працівникам наживо, отримав би значно м'якше покарання. Так, Ковпаківський районний суд міста Суми призначив адміністративне покарання у вигляді штрафу в розмірі 85 гривень чоловікові, який у стані алкогольного сп'яніння демонстративно показав дітям статевий орган.

Після звільнення з колонії 50-річний житель Хмельниччини знову скоїв злочини проти статевої недоторканості дітей. Чоловіку повідомили про підозру за новими епізодами. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що від його дій постраждали ще дві дівчини віком 14 та 15 років.

Читай нас у