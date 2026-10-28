Суд оголосив вирок мешканцю Чернівців за збут наркотиків в особливо великих розмірах

0:00 / 0:00

Першотравневий районний суд міста Чернівці за публічного обвинувачення Чернівецької окружної прокуратури засудив 31-річного місцевого жителя до 9 років позбавлення волі за незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів і психотропних речовин із метою збуту в особливо великих розмірах. Також вироком передбачено конфіскацію всього майна засудженого, крім житла.

Правоохоронці довели, що фігурант замовляв заборонені речовини через інтернет і розповсюджував їх у Чернівцях за допомогою розкладання «закладок». У березні 2025 року під час обшуків у його автомобілі та за місцем проживання вилучили понад 200 зіп-пакетів з психотропними речовинами. Експертиза підтвердила наявність у вилучених матеріалах PVP, MDMA та амфетаміну.

Джерело: Чернівецька окружна прокуратура.

Нагадаємо, 26-річний чоловік, який відбував покарання у виправному центрі поблизу Харкова, намагався пронести на територію установи канабіс і психотропну речовину PVP.



Прокурори Стрийської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 39-річного жителя Нового Роздолу, якого обвинувачують у придбанні та зберіганні наркотичних засобів і психотропних речовин в особливо великих розмірах. Загальна маса Прокурори Стрийської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 39-річного жителя Нового Роздолу, якого обвинувачують у придбанні та зберіганні наркотичних засобів і психотропних речовин в особливо великих розмірах. Загальна маса вилучених речовин, за даними справи, перевищує 1,2 кг.

Окружна прокуратура міста Суми направила до суду обвинувальний акт щодо 29-річного жителя обласного центру, якого підозрюють у підготовці до збуту наркотичних засобів і психотропних речовин в особливо великих розмірах.

Читай нас у