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Суд оголосив вирок мешканцю Чернівців за збут наркотиків в особливо великих розмірах

UA NEWS 28 Жовтня 2026 15:57
Суд оголосив вирок мешканцю Чернівців за збут наркотиків в особливо великих розмірах
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Першотравневий районний суд міста Чернівці за публічного обвинувачення Чернівецької окружної прокуратури засудив 31-річного місцевого жителя до 9 років позбавлення волі за незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів і психотропних речовин із метою збуту в особливо великих розмірах. Також вироком передбачено конфіскацію всього майна засудженого, крім житла.

Правоохоронці довели, що фігурант замовляв заборонені речовини через інтернет і розповсюджував їх у Чернівцях за допомогою розкладання «закладок». У березні 2025 року під час обшуків у його автомобілі та за місцем проживання вилучили понад 200 зіп-пакетів з психотропними речовинами. Експертиза підтвердила наявність у вилучених матеріалах PVP, MDMA та амфетаміну.

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Джерело: Чернівецька окружна прокуратура.

Нагадаємо, 26-річний чоловік, який відбував покарання у виправному центрі поблизу Харкова, намагався пронести на територію установи канабіс і психотропну речовину PVP.

Прокурори Стрийської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 39-річного жителя Нового Роздолу, якого обвинувачують у придбанні та зберіганні наркотичних засобів і психотропних речовин в особливо великих розмірах. Загальна маса вилучених речовин, за даними справи, перевищує 1,2 кг.
 
Окружна прокуратура міста Суми направила до суду обвинувальний акт щодо 29-річного жителя обласного центру, якого підозрюють у підготовці до збуту наркотичних засобів і психотропних речовин в особливо великих розмірах.
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