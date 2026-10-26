Суд покарав свідка за відмову давати показання у справі нардепа Лабазюка

Солом’янський районний суд міста Києва визнав винним свідка у справі щодо народного депутата та його спільника, обвинувачених у спробі підкупу урядовців у сфері відбудови, за відмову від давання показань у Вищому антикорупційному суді.

Правоохоронці з'ясували, що перед допитом суд встановив відсутність обставин, які б унеможливлювали давання показань, привів свідка до присяги та попередив про кримінальну відповідальність. Попри це, під час запитань прокурора особа відмовилася відповідати, через що отримала підозру за ч. 1 ст. 385 Кримінального кодексу України. Суд призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 3400 гривень, однак наразі вирішується питання щодо відповідності покарання ступеню тяжкості правопорушення.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Народному депутату з групи "За майбутнє" Сергію Лабазюку у листопаді 2023 року повідомили про підозру у наданні хабаря. За версією слідства, разом із директором його компанії «URD Українські дороги» Денисом Назімовим Лабазюк намагався дати хабар міністру Олександру Кубракову та голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму. У серпні 2023 року підозрюваний нібито попросив дати URD підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 млрд грн. За це він запропонував «відкат» у розмірі 3-5% від вартості кожного контракту. Детективи задокументували першу частину хабаря у $150 тисяч (5,4 млн грн), а гроші передали у китайській шкатулці на паркінгу одного зі столичних супермаркетів.

Читай нас у