Суд покарав жінку, яка відбивала зятя у ТЦК

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Славутський міськрайонний суд Хмельницької області притягнув до адміністративної відповідальності жінку, яка жбурнула камінь у працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, але влучила в автомобіль поліції та розбила скло. Суд визнав жінку винною в дрібному хуліганстві, призначивши штраф у розмірі 85 гривень, а також зобов'язав сплатити 665,60 гривні судового збору.

Під час судового засідання обвинувачувана свою вину не визнала, заявивши про нібито застосування проти неї сльозогінного газу та фізичної сили з боку працівників ТЦК. Попри це, провину жінки підтвердили записи з камер спостереження та свідчення очевидця, якому вона зізналася в намірі поцілити в представника ТЦК через неправомірне, на її думку, затримання її зятя.

Джерело: Славутський міськрайонний суд Хмельницької області.

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