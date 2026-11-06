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Шостий апеляційний адміністративний суд 3 листопада 2026 року скасував розпорядження Кабміну та наказ Державної митної служби про звільнення Руслана Черкасського. Його поновлено на посаді заступника голови Держмитслужби з 28 березня 2023 року. Крім того, митниця має виплатити йому 2,12 млн гривень середнього заробітку за час вимушеного прогулу. І байдуже, що його дружина Марія Трифонова та рідний брат Черкасського, Анатолій та зараз перебувають в СІЗО, у межах кримінального провадження про виготовлення та продаж підробленого препарату для схуднення Biopatid.

Постанова суду вже набрала законної сили. Вимоги про поновлення на посаді та виплату компенсації за один місяць підлягають негайному виконанню. Водночас Кабмін і Держмитслужба ще можуть оскаржити рішення у Верховному Суді.

Що відомо про Руслана Черкасського

За Черкасським давно закріпилася репутація одного з найскандальніших митників країни. Журналісти-розслідувачі називали його «символом корупції на митниці». Він прийшов на службу звичайним інспектором у 1993 році, а за три десятиліття, за оцінками журналістів, став гривневим мільярдером.

НАБУ розслідувало епізоди його можливого незаконного збагачення. Серед них — вивезення родичкою Черкасського, Марією Трифоновою 1,6 млн євро за кордон після початку повномасштабного вторгнення, а також придбання елітної нерухомості й офісів у Дубаї приблизно за $25 млн разом із бізнес-партнером Віталієм Коро. Поки правоохоронці цікавилися походженням статків митника, той через суди намагався повернути собі посаду.

Власниця київської клініки естетичної медицини Tryfonova MD Марія Трифонова

Справа Biopatyd

Зараз його брат Анатолій Черкасський та дружина Марія Трифонова знаходяться під вартою через справу Biopatyd. У матеріалах вони фігурують як організатори та керівники масштабної злочинної групи, що налагодила виробництво й продаж фальсифікованого засобу для схуднення. Наприкінці жовтня 2026 року Дніпровський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою застави у 75 та 68 млн гривень.

Як повідомив UA.NEWS прокурор Дніпропетровської обласної прокуратури Андрій Дяченко, апеляційні скарги захисту не змінили запобіжних заходів, оскільки адвокатам не вдалося спростувати обгрунтованість підозр. Багатомільйонні застави фігуранти досі не внесли. Прокурор пов'язує це, зокрема, з можливими труднощами підтвердження законного походження таких сум.

За версією слідства, під виглядом косметичного засобу в Україні продавали препарат, якого не існує у світовій медичній практиці. Сировину для нього замовляли з Китаю невеликими посилками, щоб уникнути сплати належних митних платежів. Виробництво організували в селищі Глеваха на Київщині: речовину вручну розливали у ручки-шприци, а потім продавали. Собівартість однієї дози становила близько 17 доларів, тоді як покупцям її пропонували за ціною до 1200 доларів. За даними слідства, прибуток організаторів перевищив 5 млн доларів.

Наразі у провадженні 28 підозрюваних. Правоохоронці приймають заяви від людей, які заявляють про проблеми зі здоров'ям після використання препарату. Прокуратура також готує звернення до МОЗ щодо анулювання ліцензій клінік, які могли бути залучені до схеми. Тим часом деякі з них уже намагаються змінити публічний образ і провести ребрендинг у соцмережах. Крім того, правоохоронці продовжують встановлювати співорганізаторів у справ. Дуже ймовірно, що Руслан Черкасський просто не встигне порадіти затишному робочому кабінету.

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