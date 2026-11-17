Згідно з копіями постанови КОАС, які є у розпорядженні порталу, суд задовольнив клопотання кіпрської холдингової компанії International Distribution Systems Limited (IDS) про забезпечення позову та заборонив Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) підписувати договір про передачу в управління корпоративних прав групи IDS Ukraine.

Ухвала унеможливлює завершення процедури передачі корпоративних прав групи IDS Ukraine в управління юридичній фірмі «Пріорітас», яку обрало АРМА.

Блокування дій Агентства відбувається на тлі фінальної стадії розгляду позову Міністерства юстиції у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) про стягнення підсанкційних активів IDS Ukraine у дохід держави.

Наступне засідання ВАКС у цій справі призначене на 23 листопада 2026 року.

Заборона на укладення договору з боку АРМА фактично зберігає статус-кво компанії до ухвалення рішення антикорупційним судом, після чого націоналізований бізнес має перейти безпосередньо під контроль Фонду державного майна, оминаючи тимчасове зовнішнє управління.

Рішення про забезпечення позову ухвалено в межах судового процесу, відкритого КОАС у травні 2026 року. У ньому акціонер холдингу оскаржує повноваження АРМА щодо управління арештованими корпоративними правами українських заводів.

Позивач наголошує, що після набрання чинності нового закону «Про АРМА» агентство не має підстав управляти активами, на які судом накладено лише заборону відчуження без заборони користування та розпорядження.

Джерело: NADRA.INFO

Раніше АРМА заявила про хакерську атаку напередодні конкурсу щодо активів IDS Ukraine.

До цього АРМА обрало управителя для IDS Ukraine: активами Моршинської керуватиме юрбюро.

Також АРМА відхилило переможця торгів на управління «Моршинською».