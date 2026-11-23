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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розгляне скарги на запобіжні заходи трьом підозрюваним у справі «Карфаген-2» про хабарі правоохоронцям за прикриття шахрайських колцентрів.

На 26 листопада заплановано розгляд апеляції колишнього першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ генерала Сергія Дуки, а на 7 грудня — заступника начальника відділу Управління карного розшуку поліції Київщини Олександра Дем’янчука та Віталія Рибалка - «Боксера».

Раніше ВАКС узяв під варту без права внесення застави Дем’янчука, який у матеріалах слідства фігурує як «Консультант», а також підлеглого організатора угруповання Рибалка. Натомість Дуці, якого слідство називає «Акімом», суд призначив арешт із можливістю внесення 65 мільйонів гривень застави — 13 листопада всю суму було сплачено, і того ж дня він вийшов із СІЗО. Ще одному фігуранту, першому заступнику начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимиру Ценову («Прайс»), обрали тримання під вартою з альтернативою застави у 15 мільйонів гривень.

За даними антикорупційних органів, у межах операції «Карфаген» викрили злочинну організацію з щонайменше 12 учасників, яка системно підкуповувала високопосадовців силових структур для безперешкодної роботи шахрайських колцентрів та іншого нелегального бізнесу. До угруповання, за інформацією слідства, входили його засновник — тричі засуджений «Кримінал», керівник наркокартелю «Хімпром» і громадянин рф «Мексиканець», а також підлеглі ватажка «Боксер» і «Паша».

Джерело: Інтерфакс-Україна.

Генерал-майор СБУ Сергій Дука заявив про готовність пройти поліграф, щоб підтвердити свої слова щодо кримінального провадження проти нього.

Відео: Генерал Дука заявив, що НАБУ тисне на політичне керівництво держави.

Нагадаємо, генерал Сергій Дука зʼявився на засідання та відповідав на певні питання. Зокрема під час засідання Дука заявив, що дивився інтерв'ю з «Мексиканцем», однак особисто з ним не знайомий..

НАБУ затримало генерала СБУ Сергія Дуку в межах справи про хабарі від колцентрів. Затримання відбулося в рамках викриття злочинної організації за операцією «Карфаген», учасники якої систематично давали хабарі високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів.

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