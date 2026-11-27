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23 листопада Вищий кримінальний суд Хорватії скасував рішення про передачу Німеччині українця Володимира Журавльова, якого підозрюють у причетності до пошкодження газопроводів «Північний потік».

Справу направили на повторний розгляд після задоволення апеляції захисту.

Суд визнав попереднє рішення суду міста Пула від 18 вересня передчасним та зобов’язав додатково з’ясувати у німецької сторони обставини щодо двох європейських ордерів на арешт, правової кваліфікації справи та меж кримінального переслідування.

Також апеляційна інстанція наголосила на необхідності дотримання прав Журавльова, забезпечення правової визначеності та справедливості процедури його можливої ​​передачі Німеччині.

Таким чином, питання екстрадиції українця залишається відкритим — остаточного рішення щодо його передачі німецьким правоохоронцям наразі немає.

Джерело: Катеринчук, Моор і партнери.

У четвер, 24 вересня, сторона захисту має отримати офіційне рішення суду хорватського міста Пула щодо екстрадиції українця Володимира Журавльова до Німеччини у справі про підрив «Північних потоків». На тлі рішення суду Журавльов має намір оголосити безстрокове голодування.

Обвинувальний вирок проти українця у справі Північних потоків стане ганьбою для правосуддя.

Зеленський вперше відреагував на справу про підрив Північних потоків.

Доказів причетності України до підриву Північних потоків не встановлено.

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