0:00 / 0:00

Галицький районний суд Львова у вівторок, 24 листопада, під час підготовчого засідання продовжив на 60 діб запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави для Ірини Саветіної, обвинуваченої у скоєнні теракту в лютому 2026 року.

За клопотанням прокурора Олега Телефанка колегія суддів під головуванням Людмили Мироненко відхилила прохання захисту про домашній арешт з електронним браслетом, попри заяви адвоката Андрія Яцишина та самої підсудної про відсутність ризиків втечі за кордон.

Йдеться про теракт у Львові 22 лютого 2026 року, унаслідок якого загинули 23-річна поліцейська Вікторія Спілка та військовослужбовець Нацгвардії Йосиф Павлинський, а понад 20 людей зазнали поранень. За даними слідства, затримана 33-річна жителька Рівненщини діяла за вказівками представника російських спецслужб, а до справи також причетна 18-річна мешканка Харкова, якій раніше повідомили про підозру.

Джерело: «Суспільне».

У ніч на 22 лютого 2026 року в центрі Львова поблизу ТЦ «Магнус» сталися два вибухи, які міський голова Андрій Садовий офіційно назвав терактом.

Нагадаємо, що СБУ розслідувала вибухи у Львові як теракт із тяжкими наслідками.

Читай нас у