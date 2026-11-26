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Апеляційна палата ВАКС 26 листопада оголосила перерву у розгляді скарги захисту колишнього першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуки. Адвокати оскаржують тримання генерала під вартою з альтернативою застави у 65 млн грн. Розгляд справи продовжать 8 грудня.

Про це оголосив головуючий колегії суддів Андрій Никифоров.

«Перерва у засіданні оголошується до 12-ї години 8 грудня 2026 року», — зазначив суддя, передає кореспондент Укрінформу.

САП вимагає взяти генерала СБУ Дуку під варту та збільшити заставу до 100 млн грн.

Генерал СБУ Дука заявив про шість порушень НАБУ під час обшуку в його будинку.

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