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Суд обрав запобіжний захід Сергію Радзицькому, який фігурує у справі про заворушення на Петропавлівській Борщагівці. Його взяли під варту до 3 січня з можливістю внесення застави у розмірі 133 тисяч гривень.

Радзицькому інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, поширення інформації про місце розташування військовослужбовців, а також організацію масових заворушень.

Під час судового засідання сторона обвинувачення наполягала на триманні під вартою без права внесення застави. Натомість захист просив призначити підозрюваному домашній арешт. Адвокати стверджували, що наведені прокурором факти спотворюють реальні обставини події.

Сам Радзицький пояснив, що до нього звернулася із запитом Валентина Молода, яка першою приїхала до будинку, де стався інцидент.

За його словами, він раніше повідомляв правоохоронців про те, що за цією адресою нібито незаконно утримують військовослужбовців. Також Радзицький стверджує, що приїхав на місце події разом із ними та вів пряму трансляцію в TikTok.

Крім того, він заявив, що не знав про можливе отримання Молодою грошей за цю історію.

«Якби знав, що Молода взяла гроші, то він не поїхав би туди», — сказав Радзицький.

Національна гвардія України завершила службове розслідування подій у Петропавлівській Борщагівці, де 2 листопада сталися сутички біля будинку, який використовували для розміщення військових. Матеріали перевірки передадуть до Державного бюро розслідувань, щоб слідчі могли оцінити дії нацгвардійців. У справі про сутички 13 людям уже повідомили про підозру.

Правоохоронці затримали 13 осіб, причетних до сутичок у Петропавлівській Борщагівці, які сталися 2 листопада поблизу місця дислокації Національної гвардії. За даними СБУ та Нацполіції, серед фігурантів — імовірна організаторка провокацій із підробленим посвідченням хірурга та молодик, який пошкоджував транспорт кувалдою.

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