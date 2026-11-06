Суд відправив Валерію Ладицю під варту на 59 днів у справі про сутички в Петропавлівській Борщагівці

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Валерії Ладиці, підозрюваній у причетності до подій у Петропавлівській Борщагівці, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 59 днів із можливістю внесення застави у 66 тисяч гривень. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

За даними слідства, Ладика закликала натовп перекинути автобус Нацгвардії, у якому перебували військові, та сама штовхала службовий транспорт.

За словами адвоката, жінка спонтанно приїхала до будинку в Борщагівці після того, як дізналася про нібито незаконне утримання військових із соцмереж. Сама Ладика заявила, що не їхала туди з наміром комусь нашкодити і не знала, що будівля була військовим обʼєктом.

Джерело: Суспільне

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