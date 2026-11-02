Суд визнав ексзаступника прокурора Львівщини винним у розтраті майже 1 млн грн

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Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) ухвалила рішення у справі колишнього заступника прокурора Львівської області, визнавши його винним у розтраті коштів прокуратури та зловживанні службовим становищем.

За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), протиправні дії посадовця завдали державі збитків на суму майже 1 млн грн.

Слідство встановило, що у 2015 році посадовець уклав угоди з приватною фірмою на проведення ремонту приміщення обласної прокуратури, який фактично був виконаний ще у 2013 році, що дозволило підряднику незаконно отримати бюджетні кошти. Крім того, посадовець без тендерних процедур закупив офісний папір за вдвічі вищими від ринкових цінами, спричинивши переплату на понад 400 тис. грн. Оскільки судовий розгляд здійснювався за заявою родичів для можливої реабілітації, після встановлення вини за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України провадження було закрито у зв'язку зі смертю обвинуваченого.

Джерело: Пресслужба САП.

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