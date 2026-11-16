Суд збільшив заставу Коломойському до 782 млн грн після заяв бізнесмена про вигаданий замах

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Бізнесмена Ігоря Коломойського вперше за понад два тижні доправили на судове засідання. Він заявив, що інформація про нібито підготовку замаху на нього є вигадкою, а повідомлення про загрозу використали, щоб ізолювати його та перешкодити участі в судових процесах.

Водночас суд відхилив апеляцію сторони захисту та збільшив розмір застави для Коломойського до 782 млн грн.

Коломойський заявив про вигаданий замах

Протягом останніх двох тижнів бізнесмена неодноразово відмовлялися доправляти на судові засідання. Причиною називали інформацію про нібито підготовку замаху на його життя.

Зокрема, 4 листопада під час засідання Вищого антикорупційного суду стало відомо про лист із СІЗО СБУ, в якому йшлося про можливу загрозу життю Коломойського. Через це його транспортування до суду визнали небезпечним.

Водночас адвокати бізнесмена поставили під сумнів обґрунтованість таких пояснень та наполягали на необхідності забезпечити його особисту участь у судових засіданнях.

Сам Коломойський переконаний, що жодного замаху не готували, а інформацію про загрозу використали як привід для його ізоляції.

Про це стало відомо за підсумками засідання Київського апеляційного суду 16 листопада.

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