Суд знову послабив запобіжний захід Андрію Єрмаку

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Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 10 листопада 2026 року частково задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) щодо продовження процесуальних обов'язків колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За рішенням суду підозрюваному змінили обмеження на пересування, дозволивши вільно переміщатися територією всієї України.

Раніше Єрмаку заборонялося без дозволу залишати межі міста Києва, а також Київської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської та Херсонської областей.

Захист наполягав на скасуванні обмежень, посилаючись на участь підозрюваного в проєкті Національної асоціації адвокатів України, тоді як прокурор вимагав продовження дій заходів.

Джерело: Пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Крім того, раніше суд вирішив не продовжувати Єрмаку вимогу щодо носіння електронного засобу контролю, начебто через загрозу для життя від електронного браслета. Нагадаємо, експосадовця підозрюють у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, під час будівництва приватного котеджного містечка на Київщині.

Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.

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