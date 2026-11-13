Суд зобов’язав Мінкульт розглянути питання про внесення гімназії в Олександрії до реєстру пам’яток

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Київський окружний адміністративний суд визнав протиправною бездіяльність Міністерства культури України щодо історичної будівлі колишньої чоловічої гімназії в Олександрії. За позовом Олександрійської окружної прокуратури відомство зобов’язали розглянути питання про внесення споруди до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Історичну будівлю звели у 1903 році. Вона має статус пам’ятки архітектури місцевого значення та перебуває на державному обліку з 1997 року.

У 2023 році до Міністерства культури України передали відповідні переліки об’єктів культурної спадщини. Однак питання про внесення колишньої чоловічої гімназії до Державного реєстру нерухомих пам’яток так і не було вирішене.

Бездіяльність міністерства створювала правову невизначеність і ризики для належного збереження історичної споруди. Щоб домогтися виконання державою обов’язків у сфері охорони культурної спадщини, Олександрійська окружна прокуратура звернулася з позовом до суду.

Київський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов прокуратури. Суд визнав бездіяльність Міністерства культури України протиправною та зобов’язав відомство розглянути питання про внесення будівлі колишньої чоловічої гімназії до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Під час розгляду цього питання міністерство має врахувати висновки суду.

Раніше Центральне кладовище у Щецині, Польща, офіційно визнали пам’яткою історії. Відповідне розпорядження президент Польщі видав наприкінці вересня, а 14 жовтня документ опублікували в польському Dziennik Ustaw. Це перший об’єкт у Щецині, що отримав такий статус.

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